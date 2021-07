Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sagan si ritira, ma la Bora esulta con Nils Politt: rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Gregario di Kittel alla Katusha, poi di Sagan alla Bora Hansgrohe. Sembrava non arrivare però la vittoria per Nils Politt che in carriera ha un 2° posto alla Roubaix (battuto da Gilbert) nel 2019 e un 5° posto al Fiandre (nel giorno di Bettiol) sempre nel 2019. Oggi finalmente un hurrà di prestigio, proprio nel giorno del ritiro di Peter Sagan.

