Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Schelling festeggia sul podio: la prima maglia a pois è sua

TOUR DE FRANCE - Ide Schelling è la prima maglia a pois di questa Grande Boucle grazie all'azione in fuga nella prima frazione. Buona scampagnata del corridore della Bora Hansgrohe che lenisce in parte la delusione per i risultati non raggiunti da Peter Sagan nel finale di tappa.

00:00:59, un' ora fa