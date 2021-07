Roger Kluge (l'ultimo della generale) che si è ritirato, così come il duo della BikeExchange, Simon Yates-Lucas Hamilton che attendevamo sulle montagne dopo essere saltati presto Le cadute non sono mancate neanche nella tappa di Carcassonne , tanto che il gruppo ha dovuto rallentare per 10 km - ed eravamo già a fine tappa - per aspettare chi era rimasto coinvolto. Il bilancio è di tre abbandoni ( la lista di tutti ritiri ), con(l'ultimo della generale) che si è ritirato, così come il duo della BikeExchange, Simon-Lucasche attendevamo sulle montagne dopo essere saltati presto dalla classifica generale . Loro hanno detto addio, ma ci sono altri corridori che hanno comunque preso botte violente, che potrebbero farsi sentire nel prosieguo del Tour de France.

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

POGACAR VERRÀ ATTACCATO SUI PIRENEI? Sì, Vingegaard può guadagnare Sì, Carapaz può guadagnare No, Pogacar guadagnerà ancora

ma non ci sono fratture. Hamilton ha invece rimediato una lussazione all'articolazione acromion-claveare. Ci vorranno ulteriori esami per l'australiano che rischia seriamente la sua presenza a Tokyo dopo questo incidente. Per Kluge, invece, abrasioni ed escoriazioni su tutta la schiena e sul gomito destro che ha avuto bisogno di punti di sutura. Per Simon Yates e Lucas Hamilton c'è particolare attenzione sulle loro condizioni, visto che entrambi saranno impegnati alle prossime Olimpiadi di Tokyo ( fra due settimane ). Simon Yates con la Gran Bretagna, Hamilton con l'Australia, dopo aver preso il posto di Cameron Meyer che ha rinunciato a volare a Tokyo per stare vicino al padre malato . Simon Yates è stato visitato in serata all'ospedale di Carcassonne ed è stato evidenziato un trauma alla parete addominale,. Hamilton ha invece rimediato una. Ci vorranno ulteriori esami per l'australiano che rischia seriamente la sua presenza a Tokyo dopo questo incidente. Per Kluge, invece, abrasioni ed escoriazioni su tutta la schiena e sul gomito destro che ha avuto bisogno di punti di sutura.

Brutta maxi caduta: corridori nella scarpata, si ritira Yates

C'era apprensione anche per Rafal Majka, uomo di fiducia di Tadej Pogacar, essendo il suo ultimo uomo in salita. Anche il polacco è rimasto coinvolto in quella maxi caduta, ma gli esami svolti non hanno evidenziato fratture. L'ex corridore della Tinkoff e della Bora Hansgrohe verrà rivalutato però nella mattinata di sabato per capire se riuscirà a ripartire o meno, perché resta comunque il trauma toracico che provoca, ovviamente, dolore al corridore.

È finito a terra anche Victor de la Parte, con il basco che ha rimediato la frattura non scomposta della settima costola. Il corridore della TotalEnergies però ha deciso di non ritirarsi e di provare, quantomeno, a partire per la 14a tappa del Tour. Lui, da buon basco, ha ancora voglia di pedalare proprio ora che ci stiamo dirigendo verso i Pirenei.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11