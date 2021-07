Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sonny Colbrelli: "C'è da prendere la fuga, ma è difficile entrarci"

TOUR DE FRANCE - Colbrelli l'aveva detto. Per vincere questa tappa sarebbe stato utile entrare in fuga, ma con la conformazione della frazione di oggi era difficile trovare il momento buono per fare un gruppetto e partire.

00:01:15, 9 minuti fa