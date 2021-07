Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sonny Colbrelli: "Ci crediamo a questa tappa, abbiamo delle chance"

TOUR DE FRANCE - Colbrelli si defila sempre, nelle dichiarazioni, quando ci sono tappe per velocisti puri. Lui ci prova, ma ammette di non avere lo stesso spunto di corridori come Cavendish, Démare o Ewan. Ma in questo caso, e vedendo anche la sua condizione, il campione nazionale italiano ci crede e spera di raggiungere un ottimo risultato a Valence. Poi c'è il traguardo volante in salita....

00:00:51, 24 minuti fa