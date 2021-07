Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sonny Colbrelli: "Era l'ultima occasione, io ci ho provato fino all'ultimo"

TOUR DE FRANCE - Ovviamente c'è rammarico per Sonny Colbrelli che ha portato a casa un 2° posto nella tappa di Saint-Gaudens. La gamba per vincerla questa tappa c'era tutta, ma Konrad ha beffato tutti partendo da lontanissimo. Colbrelli si autoesclude invece per le due volate rimanenti: "Nelle volate non riesco a prendere le posizioni, ma andavo forte in salito e avevo messo una x per oggi".

