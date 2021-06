Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sonny Colbrelli: "Ewan, Cavendish e Démare più veloci di me, ma ci proverò"

TOUR DE FRANCE - Sonny Colbrelli ammette che non sarà il favorito numero per la vittoria di tappa, essendo più 'facile' per i velocisti puri. Ma anche lui ha uno spunto veloce e cercherà di piazzarsi anche sul traguardo di Pontivy.

00:01:32, un' ora fa