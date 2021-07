Sonny Colbrelli ci ha provato ancora. La tappa pirenaica di Saint-Gaudens era un'occasione per i velocisti di montagna come il campione nazionale italiano, o anche per Aranburu, Matthews, Cort Nielsen (che invece non è andato in fuga), ma a Colbrelli che potrebbe non avere più grandi occasioni di mettere il suo sigillo al Tour, dopo un ci ha provato ancora. La tappa pirenaica di Saint-Gaudens era un'occasione per i velocisti di montagna come il campione nazionale italiano, o anche per Aranburu, Matthews, Cort Nielsen (che invece non è andato in fuga), ma a spuntarla è stato Konrad . Bravo l'austriaco a scegliere il momento migliora per partire. E ora? Ad ammetterlo è lo stessoche potrebbe non avere più grandi occasioni di mettere il suo sigillo al Tour, dopo un 5° posto a Pontivy , un 3° a Tignes e il 2° in questa 16a tappa.

Magari i velocisti saranno stanchi a Parigi...

È difficile nascondere il mio dispiacere di oggi. Ci credevo veramente e questa per me era l’ultima occasione per vincere una tappa. Mancano ancora due volate? Nelle tappe in volata faccio fatica a prendere le posizioni e non riesco a vincere, poi magari mi sbaglio e riuscirò a vincere proprio in una volata. Certamente ci sono ancora tutti i Pirenei da affrontare e i velocisti come Cavendish su queste salite faticano veramente molto, e potrebbero arrivare troppo stanchi nell’ultima volata a Parigi

Colbrelli: "Era l'ultima occasione, io ci ho provato fino all'ultimo"

Ho onorato la maglia tricolore

Konrad? Ha fatto un grande numero, devo fargli i miei complimenti. Oggi è stata una tappa molto impegnativa non proprio adatta a me. Non sono deluso, ma rammaricato perché ho dato tutto, cercavo la vittoria e non un altro piazzamento. Venerdì ci sarà una tappa piatta e forse lì potrei riprovarci. Ho fatto dei buoni piazzamenti ed ho la certezza di aver onorato la maglia che indosso. Il morale non può essere al massimo adesso, ma se penso a questa maglia con il tricolore, allora il mio umore migliora. Certo, mi sarebbe piaciuto poterla portare sul gradino più alto di una tappa, ma come sempre aspettiamo la fine di questo Tour

A Colbrelli la volata per il 2° posto: poi un gesto di stizza

Come fai ad andare così forte in salita?

Non sono troppo stupito dei miei risultati, la condizione è molto buona, certamente non potrei fare questi risultati su tappe estreme, ma ho già dimostrato negli anni passati che, se la gamba c’è, allora posso arrivare a buoni risultati e anche sulle salite posso andare forte



Patrick KONRAD

Sono completamente senza parole. È la mia prima vittoria nel circuito World Tour e l’ho ottenuta nella gara più importante in assoluto. La dedico alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia squadra che ha sempre creduto in me. Sapevo di avere le gambe e il talento per riuscirci. Poi vincere con la maglia di campione nazionale austriaco è ancora più bello. Sono andato tre volte in fuga in questo Tour, da Mollema e Mohoric ho imparato a non aspettare il finale e, così ci ho provato da lontano. L’ultimo km in salita mi ha spaventato, ma avevo un vantaggio importante sugli inseguitori e ho potuto esultare e godermi il trionfo

Arriva ancora la fuga! Rivivi la vittoria di Konrad

