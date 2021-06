Sonny Colbrelli, dopo la vittoria ai campionati nazionali a Imola, non è riuscito a bissare Puntavamo tutto su di lui per avere un primo successo italiano ma,, dopo la vittoria ai campionati nazionali a Imola, non è riuscito a bissare la maglia tricolore con quella gialla. Colbrelli era lì nel momento dell'attacco di Alaphilippe sulla Côte de la Fosse au Loups , ma poi ha finito la benzina, non riuscendo né a inseguire il francese, né a rimanere in gruppo. Da ricordare che Colbrelli è stato uno dei corridori coinvolti nella maxi caduta a 45 km dall'arrivo ed ha dovuto, in pratica da solo, lavorare il doppio per rientrare sul plotone. Ecco che le energie spese si sono fatte sentire proprio nel finale. Il Tour di Colbrelli, però, non finisce qui...

Sono andati forte sull'ultima salita

Purtroppo le cose non sono andate come mi ero prefissato. Sono rimasto incastrato nella prima caduta dove sono finiti a terra molti corridori, ho perso molto tempo e poi il nervosismo non mi ha aiutato. Quando è iniziata la salita finale, il gruppo di testa è andato subito fortissimo. Pancia a terra, hanno iniziato a farla ad un ritmo elevato. Io ho cercato di tenere il passo, ma avevo veramente consumato tante energie per rientrare nel gruppo e così a un km e mezzo dal finale sono saltato e mi sono staccato

Tappa ancora più impegnativa sul Mûr de Bretagne

Oggi più di così veramente non potevo fare, la caduta mi ha davvero ostacolato e in testa sono rimasti corridori che vanno forte in salita. Domani sarà una tappa ancora più dura di oggi. Penso che i favoriti saranno ancora i corridori che abbiamo visto in testa nel finale di oggi

