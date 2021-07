Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Sonny Colbrelli: "Volevo vincere? Avevo una buona gamba, ci ho provato"

TOUR DE FRANCE - Nella vita, si dice, non si sa mai. Dopo essere andato in fuga per sprintare al traguardo volante, dove ha battuto Matthews, Colbrelli è rimasto all'attacco. Dapprima per aiutare i compagni di squadra Teuns, Poels e Mohoric, ma poi si è ritrovato ad essere il più performante dei quattri e lui ha continuato ad andare. È giunto 3° al traguardo, in una tappa montagna...

00:01:00, 15 minuti fa