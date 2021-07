Mont Ventoux. Un inedito durissimo che ha già incontrato il timore dei corridori che si sono chiesti il perché di Pogacar si è già assicurato Nibali e Cattaneo ci proveranno per togliere lo 0 dalla casella È arrivata, la tappa del doppio. Un inedito durissimo che ha già incontrato il timore dei corridori che si sono chiesti il perché di questo doppio passaggio . È vero chesi è già assicurato la maglia gialla , ma in tappe come queste non si sa mai. Arriverà la fuga o si deciderà tutto tra gli uomini di classifica? Intantoci proveranno per togliere lo 0 dalla casella di vittorie per l'Italia

Il percorso dell'11a tappa

Primi 30 km pianeggianti, ma si scatenerà subito la bagarre per prendere la fuga di giornata. Ci saranno sicuramente grandi nomi all'attacco, tra questi anche i velocisti. Sì, perché si parte con la Côte de Fontaine-de-Vaucluse (4a categoria), ma subito dopo ci sarà il traguardo volante di Les Imberts che assegna 20 punti per la classifica della maglia verde. Colbrelli e Matthews, su tutti, cercheranno di recuperar terreno su Cavendish. Poi ci sarà immediatamente un'altra salita, con la Côte de Gordes (4a categoria). Passata quella, si procederà verso il Col de la Liguière (1a categoria): 9,3 km al 6,7% di pendenza media. Qui la fuga dovrebbe essere ormai fatta, con all'appello tutti gli uomini a caccia di punti per la maglia a pois. Una volta scollinati, si scende fino a Sault dove comincerà la prima scalata del Mont Ventoux (1a categoria).

Mont Ventoux in 3D: la scalata dal versante di Sault

Da Sault è il versante "facile": 22 km di scalata al 5,1% di pendenza media, anche perché spiana in qualche tratto, anche se da Chalet Reynard comincia ad essere più ripida con un tratto al 9,5%. Si arriva in quota ai 1910 metri. Dopo, discesa di circa 20 km fino a Malaucène, sede di arrivo, ma i corridori non transiteranno sulla linea del traguardo. Ci si sposterà invece verso Bédoin a pochi passi dall'inizio della seconda scalata del Mont Ventoux (hors catégorie), dal versante di Saint-Estève. Qui sarà subito dura, con pendenze anche in doppia cifra. Scalata di 15,7 km all'8,8% di pendenza media e scollinamento ai 1910 metri di altitudine, che darà anche secondi di abbuono. L'arrivo, quindi, non è in cima e si affronterà di nuovo la discesa fino a Malaucène. Ultimi 1000 metri in piano.

GPM e altimetrie:

-Al km 32,1 Côte de Fontaine-de-Vaucluse (4a categoria): salita di 1,9 km al 6%;

-Al km 43,7 Côte de Gordes (4a categoria): salita di 2,5 km al 5,1%;

-Al km 83,6 Col de la Liguière (1a categoria): salita di 9,3 km al 6,7%;

-Al km 122,5 Mont Ventoux, dal versante di Sault (1a categoria): salita di 22 km al 5,1%;

-Al km 176,9 Mont Ventoux, dal versante di Saint Estève (hors catégorie): salita di 15,7 km all'8,8%;

Mont Ventoux in 3D: il secondo passaggio, con pendenze sopra il 10%

Programmazione tv

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour 2021, tappa 11: Sorgues-Malaucène, la tappa del Mont Ventoux in 3D

I favoriti

Tadej Pogacar in testa nella lista dei favoriti. È stato superiore, e per distacco, a tutti i rivali di classifica e sembra davvero difficile che qualcuno possa lasciarselo alle spalle in una tappa così dura come quella del doppio Mont Ventoux. Poi, non si sa mai, la giornata storta può capitare a tutti. Certo, corridori come Vingegaard, Carapaz, Gaudu, Uran, Enric Mas, o lo stesso Ben O'Connor, Quando la strada sale non possiamo non metterein testa nella lista dei favoriti. È stato superiore, e per distacco, a tutti i rivali di classifica e sembra davvero difficile che qualcuno possa lasciarselo alle spalle in una tappa così dura come quella del doppio Mont Ventoux. Poi, non si sa mai, la giornata storta può capitare a tutti. Certo, corridori come Vingegaard, Carapaz, Gaudu, Uran, Enric Mas, o lo stesso Ben O'Connor, vincitore a Tignes e che ora punta alla top 5 in classifica, proveranno a far qualcosa. Oltre alla maglia gialla , c'è ancora tanto da giocarsi, come due piazzamenti sul podio.

Chi può battere Pogacar? Questa è l'occasione buona per andare in fuga, a caccia di tappa e maglia a pois. Ecco che tornano in auge nomi come Nairo Quintana, Michael Woods, Wout Poels e non solo. In casa Bahrain Victorious si giocherà anche la carta di Teuns, sempre mantenendo in considerazione la presenza di Pello Bilbao in classifica generale. In casa BikeExchange ci sono Simon Yates, Lucas Hamilton e Chaves in cerca di gloria visto che la classifica è andata. Ma proveranno dei colpi anche Guillaume Martin, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Latour, Cosnefroy, Kuss e lo stesso Alaphilippe.

Vincenzo Nibali e Mattia Cattaneo. Il siciliano ha già annunciato che lascerà la corsa domenica dopo la tappa di Andorra, ma di volerla lasciare Malaucène che dovrebbe favorirlo. Il corridore della Deceuninck Quick Step dovrà prima capire cosa fare con Alaphilippe, ma se in condizione avrà sicuramente semaforo verde per provarci. A Tignes ha fatto 2°, sul Mont Ventoux cerca un altro piazzamento di prestigio. E poi non si sa mai... E lato Italia? Non mancheranno dei tentativi da parte di. Il siciliano ha già annunciato che lascerà la corsa domenica dopo la tappa di Andorra, ma di volerla lasciare con una vittoria in tasca . Ecco che la frazione del Mont Ventoux potrebbe essere un'occasione per entrare nel “clima Tokyo”. Soprattutto con la doppia discesa diche dovrebbe favorirlo. Il corridore della Deceuninck Quick Step dovrà prima capire cosa fare con Alaphilippe, ma se in condizione avrà sicuramente semaforo verde per provarci. A Tignes ha fatto 2°, sul Mont Ventoux cerca un altro piazzamento di prestigio. E poi non si sa mai...

Pogacar *****

Simon Yates, Nibali, Poels, Woods ****

Vingegaard, Cattaneo, Carapaz, Pello Bilbao, Quintana, Guillaume Martin ***

Teuns, Alaphilippe, Enric Mas, Gaudu, Uran, Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Ben O'Connor **

Kelderman, Fuglsang, Daniel Martin, Kuss, Geoghegan Hart, Elissonde, Cosnefroy, Chaves, Latour *

Approfondimenti e dichiarazioni

Tour de France: informazioni utili

Mercoledì 7 luglio, dalle 12:00 (collegamento tv)

