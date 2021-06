torna aldopo tre anni di assenza. Laha diramato la formazione che difenderà i colori del Wolfpack alla prossima Grande Boucle, annunciando, abbastanza a sorpresa, la presenza del britannico in qualità di uomo forte per le volate. Una decisione che va controcorrente rispetto alle parole del general manager Patrick Lefevere di appena due giorni fa e che esclude in automatico, che nel 2020 aveva vinto due tappe e la classifica a punti. Una scelta che sta già facedo mormorare, anche se l'irlandese ha avuto un piccolo incidente in allenamento qualche settimana fa e non sarebbe nella condizione migliore possibile per un problema al ginocchio.

Cavendish, in ogni caso, si è guadagnato la convocazione in un 2021 che per lui ha il sapore della rinascita: cinque successi totali (1 51 in carriera ), tra cui quattro tappe ale una al, rompendo un digiuno di successi che durava dal febbraio 2018. Un nuovo corso in maglia Quick Step, squadra in cui aveva corso già tra il 2013 e il 2015 e dove il 36enne dell'Isola di Man ha dimostrato di avere ancora qualche cartuccia da sparare. Al Tour, l'inglese insegue un record complicato, ma non impossibile. Raggiungere i(lui è a quota 30). Con lui ci saranno Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Michael Mørkøv, Tim Declerq e Dries Devenyns.