green zone. Uno sguardo anche a chi è rimasto in gruppo: ancora in corsa 180 dei 184 corridori partiti da Brest. Andiamo a vedere nel dettaglio la situazione di corsa tra penalizzati o, addirittura, squalificati dai Commissari di Giuria. La regola delle borracce è cambiata nuovamente , ma occhio a non gettare qualcosa fuori dalle famose. Uno sguardo anche a chi è rimasto in gruppo: ancora in corsa 180 dei 184 corridori partiti da Brest.

-1a tappa Jasha SÜTTERLIN (DSM): ha abbandonato per una contusione e ematomi al polso;

-1a tappa Ignatas KONOVALOVAS (Groupama-FDJ): ha abbandonato per un trauma cranico con iniziale perdita di coscienza. Il corridore si è ripreso, ma è in ospedale per gli accertamenti del caso;

-1a tappa Cyril LEMOINE (B/B Hotels): ha abbandonato per una trauma toracico e una lesione profonda al collo;

Marc SOLER (Movistar): non parte -2a tappa(Movistar): non parte per la frattura dei capitelli radiali di entrambe le braccia e la frattura dell'ulna del braccio sinistro;

UAE Emirates

1 Tadej Pogacar

2 Mikkel Bjerg

3 Alberto Rui Costa

4 Davide Formolo

5 Marc Hirschi

6 Vegard Stake Laengen

7 Rafal Majka

8 Brandon McNulty

Tutti contro Tadej Pogacar per la maglia gialla. Lo sloveno mette in palio il titolo dopo il trionfo incredibile del 2020 e parte ancora da favorito numero 1, quantomeno alla pari del connazionale Roglic. In scuderia gente che può scortarlo in salita come Rafal Majka, Davide Formolo e Brandon McNulty. Anche Marc Hirschi, dopo una stagione fin qui non brillantissima, cerca riscatto su questo grande palcoscenico.

Jumbo Visma

11 Primoz Roglic

12 Wout van Aert

13 Robert Gesink

14 Steven Kruijswijk

15 Sepp Kuss

16 Tony Martin

17 Mike Teunissen

18 Jonas Vingegaard

La squadra olandese ci riprova dopo aver perso il Tour 2020 all'ultima crono. Con un Dumoulin in meno, ma con Primoz Roglic più determinato che mai e con uno squadrone per le salite al suo fianco. Lo sloveno arriva alla Grande Boucle con un avvicinamento in sordina, sarà stata la scelta giusta? Van Aert alternerà lavoro per la squadra alla ricerca del successo di tappa, stuzzicato anche dalla presenza di van der Poel.

Ineos Grenadiers

21 Geraint Thomas

22 Richard Carapaz

23 Jonathan Castroviejo

24 Tao Geoghegan Hart

25 Michal Kwiatkowski

26 Richie Porte

27 Luke Rowe

28 Dylan van Baarle

Una delle squadre più forti mai allestite per un Grande Giro, per provare a detronizzare Pogacar e respingere gli assalti di Roglic. Carapaz e Thomas partono alla pari da capitani, a ruota seguono Porte e Geoghegan Hart. Un poker d'assi clamoroso. L'obiettivo è vincere l'ottavo Tour come squadra nelle ultime dieci edizioni.

Israel Start-Up Nation

31 Chris Froome

32 Guillaume Boivin

33 Omer Goldstein

34 André Greipel

35 Reto Hollenstein

36 Daniel Martin

37 Michael Woods

38 Rick Zabel

Chris Froome torna al Tour dopo tre anni, ma il capitano designato è Michael Woods. Per i successi di tappa, specie quando la strada guarderà all'insù, citofonare a Daniel Martin.

Trek Segafredo

41 Vincenzo Nibali

42 Julien Bernard

43 Kenny Elissonde

44 Bauke Mollema

45 Mads Pedersen

46 Toms Skujins

47 Jasper Stuyven

48 Edward Theuns

Vincenzo Nibali correrà il suo nono Tour de France e il suo 25esimo Grande Giro in carriera. Lo Squalo starà lontano dalla lotta per la generale, cercando di affinare la condizione in vista di Tokyo e magari di cogliere un successo di tappa. Bauke Mollema è l'uomo classifica. L'ex iridato Pedersen e Skujins ci proveranno sicuramente a più riprese.

Deceuninck Quick Step

51 Julian Alaphilippe

52 Kasper Asgreen

53 Davide Ballerini

54 Mattia Cattaneo

55 Mark Cavendish

56 Tim Declercq

57 Dries Devenyns

58 Michael Morkov

Torna Mark Cavendish dopo tre anni, in seguito al forfait di Sam Bennett. L'inglese proverà a superare Merckx per vittorie al Tour (30 a 34). Non sarà semplice. Il capitano per la classifica e per successi parziali in tappe non pianeggianti sarà ovviamente Julian Alaphilippe. Asgreen e Cattaneo potrebbero cercare gloria in qualche fuga.

Movistar

61 Miguel Ángel López

62 Jorge Arcas

63 Imanol Erviti

64 Iván García Cortina

65 Enric Mas

66 Marc Soler

67 Alejandro Valverde

68 Carlos Verona

La squadra spagnola si ripresenta ancora con i big three e con Marc Soler reduce da un Giro sfortunato. Miguel Ángel López dovrebbe essere il capitano di classifica per provare a migliorare il 6° posto del 2020, con Enric Mas seconda punta e Valverde regista di lusso, in cerca dei suoi squilli.

Bora Hansgrohe

71 Peter Sagan

72 Emanuel Buchmann

73 Wilco Kelderman

74 Patrick Konrad

75 Daniel Oss

76 Nils Politt

77 Lukas Pöstlberger

78 Ide Schelling

Peter Sagan proverà a diventare il secondo corridore della storia (dopo Abdoujaparov) a vincere la classifica di Giro e Tour nello stesso anno. In Francia ce l'ha già fatta sette volte, un record. Buchmann non sarà il capitano di classifica, lui che è stato quarto nel 2019, ma il compito spetterà a Wilco Kelderman. Il tedesco, come Patrick Konrad, punterà a una tappa.

Groupama-FDJ

81 David Gaudu

82 Bruno Armirail

83 Arnaud Démare

84 Jacopo Guarnieri

85 Ignatas Konovalovas

86 Stefan Küng

87 Valentin Madouas

88 Miles Scotson

David Gaudu per le salite e la generale, Arnaud Démare (otto successi stagionali) uomo forte in volata e per la classifica a punti, supportato dal suo fido ultimo uomo Jacopo Guarnieri. Idee chiare in casa Groupama-FDJ.

Cofidis

91 Guillaume Martin

92 Rubén Fernández

93 Simon Geschke

94 Jesús Herrada

95 Christophe Laporte

96 Anthony Perez

97 Pierre-Luc Périchon

98 Jelle Wallays

Il filosofo Guillaume Martin punta dritto alla top 5 della generale, per il definitivo salto di qualità. L'altro uomo di riferimento, in questo caso nelle volate, sarà Christophe Laporte.

Alpecin Fenix

101 Mathieu van der Poel

102 Silvan Dillier

103 Tim Merlier

104 Xandro Meurisse

105 Jasper Philipsen

106 Jonas Rickaert

107 Kristian Sbaragli

108 Petr Vakoc

Uno dei temi più interessanti di questo Tour è il debutto di Mathieu van der Poel. L'olandese è garanzia di spettacolo, figuriamoci su questi palcoscenici. La presenza di van Aert e Alaphilippe saranno uno stimolo per provarci anche nelle giornate più imprevedibili. Oltre a lui fari puntati su Tim Merlier, vincitore di una tappa all'ultimo Giro.

Education Nippo

111 Rigoberto Uran

112 Stefan Bissegger

113 Ruben Guerreiro

114 Sergio Higuita

115 Michael Valgren

116 Magnus Cort Nielsen

117 Neilson Powless

118 Jonas Rutsch

Tocca ancora a Rigoberto Uran, anche se il colombiano ha mostrato segnali di ripresa all'ultimo Giro di Svizzera. Con lui ci proverà anche il giovane Sergio Higuita che vuole continuare a crescere. Occhi a Ruben Guerreiro (punterà alla maglia a pois?) e a Bissegger che proverà a conquistare una delle due cronometro di questa edizione.

AG2R Citroën

121 Benoît Cosnefroy

122 Dorian Godon

123 Oliver Naesen

124 Ben O'Connor

125 Aurélien Paret-Peintre

126 Nans Peters

127 Michael Schär

128 Greg Van Avermaet

La squadra francese si presenta al via senza un vero uomo forte per la classifica generale, ma con diversi corridori che possono portare a casa un successo parziale anche se O'Connor proverà a tenere nelle grandi salite. Cosnefroy e Van Avermaet sono i capitani, occhio anche a Oliver Naesen e Peters.

Arkéa Samsic

131 Warren Barguil

132 Nacer Bouhanni

133 Anthony Delaplace

134 Élie Gesbert

135 Dan McLay

136 Nairo Quintana

137 Clément Russo

138 Connor Swift

Stavolta la squadra non è tutta a supporto di Nairo Quintana, che proverà a restare con i migliori per un posto al sole. Warren Barguil potrà aiutare il colombiano, ma il francese si metterà anche in proprio per i successi parziali e per puntare ancora alla maglia a pois vinta nel 2017. In volata fari puntati sul focoso Nacer Bouhanni.

Team DSM

141 Soren Kragh Andersen

142 Tiesj Benoot

143 Cees Bol

144 Mark Donovan

145 Nils Eekhoff

146 Joris Nieuwenhuis

147 Jasha Sütterlin

148 Casper Pedersen

Tiesj Benoot è l'uomo per la classifica (top 10?), ma il belga potrebbe anche andare a caccia di un successo parziale. Come Kragh Andersen, che nel 2020 ci riuscì ben due volte. In volata spazio a Cees Bol.

Lotto Soudal

151 Calen Ewan

152 Jasper De Buyst

153 Thomas De Gendt

154 Philippe Gilbert

155 Roger Kluge

156 Harry Sweeny

157 Tosh Van Der Sande

158 Brent Van Moer

Caleb Ewan è il capitano, per provare a vincere almeno una tappa nei tre Grandi Giri nello stesso anno. De Gendt l'uomo-fuga per eccellenza, Gilbert in cerca degli ultimi squilli di una carriera da grandissimo.

Bahrain Victorious

161 Jack Haig

162 Pello Bilbao

163 Sonny Colbrelli

164 Marco Haller

165 Matej Mohoric

166 Wout Poels

167 Dylan Teuns

168 Fred Wright

Jack Haig, Wout Poels e Pello Bilbao saranno gli uomini d'alta quota, vedremo chi di loro farà anche classifica. Le ambizioni di Sonny Colbrelli per la maglia verde sono legittime, l'azzurro ha una gran gamba ed è in fiducia dopo il titolo italiano. Occhio anche alle sortite di Matej Mohoric e Dylan Teuns. Squadra forte, che si è anche permessa di non convocare Padun che aveva fatto faville al Delfinato.

BikeExchange

171 Michael Matthews

172 Esteban Chaves

173 Luke Durbridge

174 Lucas Hamilton

175 Amund Jansen

176 Christopher Juul-Jensen

177 Luka Mezgec

178 Simon Yates

La squadra australiana dovrebbe puntare su Lucas Hamilton e Esteban Chaves per la classifica, con Simon Yates battitore libero dopo il terzo posto all'ultimo Giro d'Italia. Alte anche le ambizioni di Matthews, che al Tour ha già vinto tre tappe e una maglia verde.

Astana Premier Tech

181 Jakob Fuglsang

182 Alex Aranburu

183 Stefan de Bod

184 Omar Fraile

185 Dmitriy Gruzdev

186 Hugo Houle

187 Ion Izagirre

188 Alexey Lutsenko

Squadra esperta e polivalente, con tanti corridori che possono lasciare il segno. Jakob Fuglsang proverà a fare classifica, ma il danese come i vari Fraile e Lutsenko avrà come obiettivo principale una vittoria di tappa. Lo stesso vale, negli arrivi veloci, per Alex Aranburu.

Qhubeka NextHash

191 Sergio Henao

192 Carlos Barbero

193 Sean Bennett

194 Victor Campenaerts

195 Simon Clarke

196 Nic Dlamini

197 Michael Gogl

198 Max Walscheid

Fabio Aru, ma la convocazione dell'azzurro Sergio Henao, con Clarke e Campenaerts pronti a inserirsi in più fughe possibili. Ci sarebbe dovuto essere anche, ma la convocazione dell'azzurro è saltata a sorpresa . A questo punto il capitano dovrebbe essere, con Clarke e Campenaerts pronti a inserirsi in più fughe possibili.

TotalEnergies

201 Pierre Latour

202 Edvald Boasson Hagen

203 Jérémy Cabot

204 Víctor de la Parte

205 Fabien Doubey

206 Cristián Rodríguez

207 Julien Simon

208 Anthony Turgis

Pierre Latour proverà a fare classifica, Boasson Hagen e Simon si inseriranno nelle fughe, De La Parte potrebbe muoversi nelle tappe ad alta quota, ma occhio soprattutto a Turgis.

Intermarché - Wanty Gobert

211 Louis Meintjes

212 Jan Bakelants

213 Jonas Koch

214 Lorenzo Rota

215 Boy van Poppel

216 Danny van Poppel

217 Loïc Vliegen

218 Georg Zimmermann

L'uomo di riferimento è Louis Meintjes, due volte ottavo nella generale nel 2016 e nel 2017. Per le fughe ci sono Jan Bakelants e il nostro Lorenzo Rota, mentre i frateli van Poppel sgomiteranno nelle volate.

B/B Hotels

221 Bryan Coquard

222 Cyril Barthe

223 Franck Bonnamour

224 Maxime Chevalier

225 Cyril Gautier

226 Cyril Lemoine

227 Quentin Pacher

228 Pierre Rolland

L'esperienza di Pierre Rolland a guidare il team francese, che avrà in Pacher una mina vagante in frazioni mosse. Bryan Coquard è l'uomo veloce, per provare a riscattare un 2021 in ombra.

