Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Superbo van Aert: rivivi la vittoria di Malaucène dopo i due Mont Ventoux

TOUR DE FRANCE - Van Aert semplicemente spaziale. Non è riuscito a vincere nelle tappe da 'Classiche' contro Alaphilippe e van der Poel, non è riuscito a vincere nella crono contro Pogacar, non è riuscito a vincere in volata contro Cavendish. Un brutto colpo per la propria autostima, ma il corridore della Jumbo Visma fa un numero pazzesco e conquista la tappa con i due Mont Ventoux. Chapeau!

00:01:50, un' ora fa