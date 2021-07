Tadej Pogacar. Anche se mancano 13 tappe... Lo sloveno è però carico dopo quanto fatto sulle prime salite delle Alpi, dando distacchi importanti a tutti i rivali: "Abbiamo dimostrato io e la mia squadra di essere i più forti”. Pogacar non bada tanto al sottile e non si nasconde: "Sono io il mio più grande avversario”. Grande felicità anche per Teuns che è stato l'unico a resistere alla furia di Pogacar, riuscendo Andiamo a leggere le parole dei protagonisti dopo l'8a tappa, che ha praticamente già chiuso la corsa al 1° posto della generale , battaglia vinta abbondantemente da. Anche se mancano 13 tappe... Lo sloveno è però carico dopo quanto fatto sulle prime salite delle Alpi, dando distacchi importanti a tutti i rivali: "”. Pogacar non bada tanto al sottile e non si nasconde: "”. Grande felicità anche perche è stato l'unico a resistere alla furia di Pogacar, riuscendo a vincere in solitaria

Tadej POGACAR

Non siamo partiti con un piano e questa mattina alla partenza ci siamo detti di guardare come si sarebbe svolta la tappa. La partenza è stata difficilissima. I ciclisti saltavano ovunque, a volte correvo da solo, ma con questo tempo mi sentivo bene e prima delle ultime tre salite ho detto ai miei compagni di squadra che stavamo per far saltare la corsa e ci siamo riusciti. Forse adesso Tadej Pogacar è davvero il mio più grande avversario. Vedremo cosa saremo in grado di fare, andremo giorno dopo giorno. Adesso siamo in maglia gialla e siamo pronti a difenderla. Ho visto molti corridori soffrire, in particolare sulle salite difficili. Probabilmente hanno risentito delle fatiche di ieri oltre al freddo e la pioggia. McNulty, Rui Costa, Majka e Formolo hanno fatto un lavoro straordinario. Sono davvero felice per quello che siamo riusciti a fare in gara

La giornata di Pogacar in 150”: scatti, forcing e maglia gialla

Dopo aver visto quanto era accaduto ieri in corsa, pensavo che oggi alcune squadre avrebbero potuto distruggerci, ma non è successo e alla fine sono stati gli altri a cedere oggi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima. A questo punto penso che sia io che la mia squadra abbiamo dimostrato di essere i più forti. Solo in corsa ho deciso di assumermi le mie responsabilità. Ho visto che la Ineos Grenadiers non era proprio ai massimi livelli e ho pensato, 'questo è il momento e sono andato'. Adesso ho delle gambe davvero buone. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Forse anch'io avrò dei momenti di debolezza

Pogacar indossa la sua 2a maglia gialla: la porterà fino a Parigi?

Davide FORMOLO

L'idea era quella di provare sull'ultima salita, poi Tadej si è guardato attorno, ha visto che eravamo riusciti ad isolare Carapaz. Mi ha chiesto come stavo e quando gli ho detto che ero ok, mi ha detto 'apri il gas'. Mi sono messo davanti dopo il grande lavoro di McNulty e ho dato il massimo, poi ci ha pensato lui. Io sono rimasto tranquillo, sono arrivato con il gruppetto di Carapaz, ma posso dirvi che oggi è stata una giornata dura per tutti. Finalmente siamo in giallo, sappiamo che avremo gli occhi di tutti addosso, ma questo non cambia i nostri piani perché con un Pogacar così...

Formolo: "Tour già finito? Deve finire ancora la prima settimana"

Dylan TEUNS

Non sapevo che Tadej fosse dietro di me di appena 12 secondi quando eravamo in cima all'ultima salita. Meno male, altrimenti avrei iniziato a stressarmi durante la discesa. Ai -3,5 km dalla cima ho ripreso Woods. Ho deciso quindi di imporre un ritmo veloce, ma non eccessivamente, in modo da tenermi qualcosa per dopo. Quando ho aumentato il ritmo a 1,8 km dalla fine della salita, Woods non è riuscito a seguirmi e sono rimasto solo. C'era molta gente nell'ultimo km del Col de la Colombière, quindi ho capito a malapena cosa mi dicevano dall’ammiraglia. A un km dalla cima, però, aveva capito che il mio vantaggio su Pogacar era di 1'15”. Forse è stato meglio così...

Sono un buon discesista e non temo la pioggia. Sono stato anche molto attento durante la discesa, perché ho sentito che le mie ruote iniziavano a sbandare nelle curve bagnate. Quando ero a 1,2 km dal traguardo, ho guardato dietro di me, non si dovrebbe fare quando è bagnato, ma ho voluto farlo. Non ho visto arrivare nessuno e a quel punto ho capito che la vittoria era la mia

La dedica? I nonni sono tra le persone più importanti della tua vita. Ogni volta che mi trovavo nella zona della casa dei miei nonni andavo sempre a trovarli. Quando ho vinto la tappa del Tour a La Planche des Belles Filles due anni fa, mio nonno mi ripeteva sempre quanto fosse orgoglioso di me. Quando ho tagliato il traguardo oggi, il pensiero è andato immediatamente a lui, che è scomparso poco prima dell’inizio del Tour, ma ho pensato anche a mia nonna che adesso è rimasta sola. Quindi questa vittoria è per loro

Teuns è l'unico che resiste alla furia di Pogacar: rivivi l'arrivo

