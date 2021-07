Pogacar è dopato? Gli è stato chiesta ancora una risposta sulle insinuazioni Andato in archivio il secondo giorno di riposo, riparte la terza settimana del Tour con la solita polemica.Gli è stato chiesta ancora una risposta sulle insinuazioni di utilizzo di sostanze dopanti , visto che lo sloveno ha più di 5 minuti di vantaggio su tutti i rivali . Lui risponde ancora, dicendo di non cercare scorciatoie nella vita. Per vincere delle corse a tappe, bisogna produrre tanti watt e lui è uno dei migliori in questo senso.

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

UN ITALIANO RIUSCIRÀ A VINCERE UNA TAPPA? Sì, con Mattia Cattaneo Sì, con Sonny Colbrelli Sia con Cattaneo che con Colbrelli No, resteremo a 0

Se ci sarà l'occasione attaccherò ancora

La condizione nel complesso è buona, ma è logico che ci sia della stanchezza. Ho sofferto il caldo in questi ultimi giorni. Non ho dormito molto bene per diverse notti e ho avuto dei fastidi a causa di alcune scottature. Non vedo l’ora di attaccare sui Pirenei per mettere alla prova le mie gambe su quelle salite. Se avrò l’opportunità di continuare ad aumentare il mio vantaggio lo farò, perché non si sa mai cosa può accadere dopo. In una brutta giornata, tutto può accadere. Sul Mont Ventoux, per esempio, ero al limite quando Vingegaard mi ha attaccato, ho provato a seguirlo ma sono esploso, ero al di sopra delle mie possibilità. Sono stato un po’ più sulla difensiva negli ultimi giorni, vedremo come mi sentirò sui Pirenei, ma se vedrò un’opportunità, non me la farò sfuggire

Pogacar è umano: Vingegaard lo stacca sul Mont Ventoux

Doping? Non cerco scorciatoie

Il ciclismo ha un passato pesante, ma non ho preparato una risposta per questa domanda. Accetto i dubbi, ma non so cosa dire. Mi piace solo salire sulla mia bici e fare quello che mi piace. Tutto quello che posso fare per rispondere è parlare con il mio cuore e dire che vengo da una buona famiglia che mi ha educato bene e non mi ha mai insegnato a prendere scorciatoie

Non pubblico i miei dati

Ho già risposto più volte a questa domanda. Mi piacerebbe farlo, forse un giorno lo farò, ma non so se questo cambierebbe qualcosa. Per vincere il Tour, devi produrre più watt possibili, tutto qui. La pubblicazione dei miei dati potrebbe influenzare le tattiche di gara in quanto i miei avversari vedrebbero di cosa sono capace in determinate situazioni. Non credo che gioverebbe a qualcuno

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11