Pogacar si è ripetuto. Anche a Tignes, una delle salite più lunghe del Tour, lo sloveno si è lasciato alle spalle Carapaz e tutta la compagnia con un attacco, questa volta, in contropiede, dopo una prima fiammata dall'ecuadoriano. Pogacar però spiega perché ha accelerato il ritmo nel finale. C'era da conservare la maglia gialla dal possibile arrivo di Ben O'Connor che stava per vincere la tappa (con abbuono). Alla fine O'Connor Dopo lo show nella frazione di Le Grand Bornand si è ripetuto. Anche a, una delle salite più lunghe del Tour, lo sloveno si è lasciato alle spallee tutta la compagnia con un attacco, questa volta, in contropiede, dopo una prima fiammata dall'ecuadoriano. Pogacar però spiega perché ha accelerato il ritmo nel finale. C'era da conservare la maglia gialla dal possibile arrivo diche stava per vincere la tappa (con abbuono). Alla fine O'Connor ha sì conquistato la vittoria , ma Pogacar ha tenuto saldamente la sua maglia gialla

Tadej POGACAR

Ben O'Connor ci ha provato? Oggi è stato straordinario. Voglio fargli le mie congratulazioni. Ad un certo punto, nel finale di tappa, ho anche temuto di poter perdere la maglia gialla prima del giorno di riposo. Sono felice di averla tenuta. Oggi il meteo era davvero brutto, ancora più di ieri. C’è stato molto freddo e ha piovuto tutto il giorno. Sicuramente hanno sofferto in molti. Ero preoccupato? No, mi preoccupano di più le tappe con grande caldo che arriveranno nei prossimi giorni. Io soffro di più il caldo

Davide FORMOLO

Tappa veramente dura. Penso che abbiamo dimostrato che siamo una squadra. I media ci attaccano molto dicendo che Tadej è sempre isolato, ma finora è l’unico che non è caduto e a cui non è successo niente, perciò alla fine tanto male non siamo. Siamo una squadra. Stiamo vivendo il bello del ciclismo. Siamo un gruppo di amici che si diverte in bicicletta. Ieri ha dimostrato di essere il più forte. Oggi in partenza diceva di avere un po’ di mal di gambe, gli ho detto ‘non preoccuparti che tanto attacchi e vinci'

Ben O'CONNOR

Ho sempre avuto questo sogno di vincere una tappa al Tour, ma già essere qui era un sogno. Ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me in questi anni, dalla mia fidanzata ai miei genitori e tutti quelli che hanno creduto in me. È un sogno che si realizza. Quando ho tagliato il traguardo, non sono riuscito a trattenere le lacrime. Ringrazio il team che ha avuto grandissima fiducia in me. È qualcosa di speciale. Non dovevo neanche essere nella fuga stamattina, ma c’era un grande gruppo davanti e ci sono entrato. Inizialmente sono rimasto calmo, poi ho visto che il vantaggio saliva e ho capito che c’era una grande opportunità, innanzitutto per guadagnare tempo in classifica. Ma sapevo che in una tappa come questa potevo anche giocarmi la vittoria. È stata una tappa folle, con condizioni meteo atroci

Nel finale avevo paura che Pogacar potesse di nuovo fare un colpo come ieri e venirmi a prendere. Ma quando ho sentito il distacco, vedendo che salivo del mio ritmo, ho capito che potevo vincere. Ma ho cercato di restare concentrato perché quando cominci a pensarci può succedere di tutto

Nairo QUINTANA

Sono contento perché abbiamo fatto la nostra gara. Fare la classifica generale al Tour quest'anno era troppo difficile per noi con i distacchi che ci sono stati. Preferiamo concentrarci sulla classifica della montagna, cercando di ottenere punti e arrivare a Parigi come miglior scalatore. Sarebbe bello poter conquistare anche una tappa con Barguil o con Bouhanni negli sprint, intanto oggi abbiamo lavorato bene, portando a casa la maglia a pois. Noi siamo molto felici per quello che abbiamo fatto e per come lo abbiamo fatto. Ho avuto una voglia matta in fondo all'ultima salita di andare a prendere la tappa, ma ho consumato molta forza durante la corsa e ho dovuto abbandonare questa idea. Alla fine della giornata ero praticamente morto

Niente alleanza con Higuita? Era una tappa che andava bene a entrambi, ma alla fine eravamo davvero senza energie. Il pubblico mi ha incoraggiato molto, ci sono sempre tanti colombiani lungo la strada a rendere questa corsa ancora più bella. Tutto questo ci dà molta energia e ci sostiene davvero. Per noi è molto importante averli al Tour e quello che facciamo in corsa è importante anche per loro

