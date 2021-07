Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Tadej Pogacar scatta e nessuno lo segue: la sua giornata in giallo

TOUR DE FRANCE - Tadej Pogacar vuole tenersi la maglia gialla, messa in pericolo dall’impresa a Tignes di Ben O’Connor. Allora lo sloveno parte e stacca anche Carapaz che non riesce a stargli dietro, arriverà 6° a 6.02” dal vincitore di tappa. Sempre in giallo verso il giorno di riposo.

00:01:27, 3 ore fa