Tadej Pogacar che ha provato a recuperare dopo le fatiche della tappa Pirenei? No, Pogacar correrà sulla difensiva. Il vantaggio è grande e si può amministrare e, assicura il corridore dell'UAE Emirates, il gran caldo potrà fare tante vittime. Giornata tutto sommato tranquilla perche ha provato a recuperare dopo le fatiche della tappa del doppio Mont Ventoux , dove è stato staccato da Vingegaard , per poi andarlo a riprendere in discesa. Per fortuna, questa volta, non si è parlato di doping con lo sloveno , ma delle tappe che verranno. Perché, nel week end, arriveranno i Pirenei che metteranno a dura prova lui e tutti gli uomini di classifica. Pogacar si dice tranquillo per come sta andando il suo Tour, anche grazie alla squadra (anche se oggi è stata poco reattiva tra i ventagli della tappa di Nimes ). Attaccare anche sui? No, Pogacar correrà sulla difensiva. Il vantaggio è grande e si può amministrare e, assicura il corridore dell', il gran caldo potrà fare tante vittime.

Classifiche e risultati

È andata bene

Sono contento di come sono girate le gambe oggi. Mi sentivo abbastanza bene quando stavamo andando a tutto gas a causa del vento laterale. I primi km sono stati davvero pazzi, ma io e tutta la squadra eravamo davanti e ci sentivamo bene. Da quel momento in poi sono diventato più rilassato. Abbiamo speso un po’ di energie davanti, perché abbiamo tirato per controllare il gruppo, ma è andata bene

Attaccherò sui Pirenei?

Farò meglio a correre sulla difensiva d’ora in poi, perché abbiamo visto al Mont Ventoux che ci sono molti corridori forti in gruppo. Nel caldo dei Pirenei può succedere di tutto, perché farà caldo! Ad ogni modo, il mio divario dal secondo in classifica generale è abbastanza grande, quindi non sono preoccupato

