Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, tappa 10: Albertville-Valence, il profilo in 3D

TOUR DE FRANCE - Primi 40 km pianeggianti, fino al GPM di Col de Couz (4a categoria). A La Placette ci sarà il traguardo volante, posto in cima ad una collinetta, dove ci sarà battaglia per i punti della maglia verde. Si procede verso Valence, ma occhio ai dentelli di Les Chaumets e Rochefort-Samson. Niente di trascendentale, ma sarà fatica in più per i velocisti prima dello sprint di gruppo.

00:00:55, 8 minuti fa