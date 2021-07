Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 13: Nîmes-Carcassonne, il profilo in 3D

TOUR DE FRANCE - Qualche sali e scendi, ma nulla di eccezionale fino al GPM Côte du Pic Saint-Loup (4a categoria), che non rappresenta un grosso ostacolo. Prima della volata di Carcassonne, occhio al dentello di Caunes-Minervois: niente di eccezionale, ma se qualche squadra volesse mettere in difficoltà i velocisti puri è in quel punto che potrebbe provarci. Passato quello sarà volata di gruppo.

00:00:54, 31 minuti fa