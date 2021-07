Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 14: Carcassonne-Quillan, il profilo in 3D! Cominciano i Pirenei

TOUR DE FRANCE - Prima della tappa di Andorrra, piccolo antipasto dei Pirenei con una frazione di media montagna, ideale per i fuggitivi in cerca di gloria. 6 salite: Col du Bac, Col de Montségur, Col de la Croix des Morts, Côte de Galinagues, Col du Campérié e l'inedito Col de Saint-Louis di 4,7 km al 7,4% che sarà trampolino di lancio anche per qualche scaramuccia tra i big.

00:01:07, 7 minuti fa