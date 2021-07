Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 18: Pau-Luz Ardiden, il profilo 3D della tappa del Tourmalet

TOUR DE FRANCE -È la tappa che chiude i Pirenei e si parte subito in salita con la Côte de Notre-Dame de Piétat (4a categoria). Poi la Côte de Loucrup (4a), ma la strada in realtà sale sempre fino al Tourmalet (HC). 17,1 km al 7,3% di pendenza, ma nella parte centrale si supera la doppia cifra, prima di arrivare in cima ai 2115 metri. Non finisce qui: discesa e poi si sale verso Luz Ardiden.

00:01:01, 3 minuti fa