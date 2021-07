Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 19: Mourenx-Libourne: il profilo 3D

TOUR DE FRANCE - Dopo le fatiche dei Pirenei, e prima della cronometro finale, nuova tappa per velocisti, quelli rimasti, che sono riusciti a non finire oltre il tempo massimo. Si parte con la Côte de Bareille (4a categoria), poi sarà terreno vallonato fino al traguardo di Libourne. Occhio al dentello di Cadillac e alla discesa di Génissac che può mischiare le carte in vista dello sprint.

00:00:49, 31 minuti fa