Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 20: Libourne-Saint Émilion, il profilo 3D della cronometro

TOUR DE FRANCE - Una crono a chiudere il Tour e a mettere i brividi alla maglia gialla. Vedremo lo stesso scenario di La Planche des Belles Filles nel 2020? Questa però non sarà una crono con finale in salita, con una sola vera asperità dopo 20 km. Poca roba. È invece una crono per specialisti visto il percorso accidentato. I distacchi, comunque, non mancheranno visto i 30,8 km della tappa.

