Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Tappa 21: Chatou-Parigi Champs-Élysées, il profilo 3D dell'ultima tappa

TOUR DE FRANCE - Si chiude la Grande Boucle con la solita passerella sugli Champs-Élysées. Discorso chiuso per la maglia gialla e per la maglia a pois (ci sarà un solo punto con la la Côte des Grès in avvio). Una volta entrati a Parigi sarà corsa versa, con 8 giri all'interno del circuito cittadino per vivere l'ultima volata di questa edizione. Sarà decisiva anche per la maglia verde?

00:00:58, 29 minuti fa