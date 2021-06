Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, tappa 3: Lorient-Pontivy: il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Prima occasione per i velocisti puri. Il percorso resta vallonato, tipico della Bretagna, con due GPM: la Côte de Cadoudal e la Côte de Pluméliau. In mezzo il TV di La Fourchette, teatro della solita volata per i punti. Le squadre dei velocisti chiuderanno su ogni tentativo, ma occhio allo strappetto di Guern che potrà essere trampolino di lancio per un'azione da finisseur.

