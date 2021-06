Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Tappa 4: Redon-Fougères, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Frazione, questa volta, totalmente pianeggiante. Ci sarà qualche sali e scendi in avvio di frazione e qualche dentello, molto agile, dopo il traguardo volante di Vitré. Occhio però al vento che potrebbe far azionare qualche ventaglio. Escluse cadute, o colpi di scena, resta una delle tappe perfette per i velocisti puri.

00:00:54, 2 ore fa