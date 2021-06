Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, tappa 6: Tours-Châteauroux, il percorso in 3D

TOUR DE FRANCE - Terza chance per i velocisti e la conformazione della tappa non dà grossi spazi per tentavi di fuga. La prima parte vede qualche sali e scendi, ma nulla di impegnativo. Dopo 70 km c'è l'unico GPM, la Côte de Saint-Aignan (4a categoria). Dopo 104 km ci sarà il traguardo volante di Luçay-le-Mâle. Finale di Châteauroux che favorirà, appunto, la volata di gruppo.

00:00:56, 24 minuti fa