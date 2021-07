Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, tappa 7: Vierzon-Le Creusot, il profilo della tappa in 3D

TOUR DE FRANCE - È la tappa più lunga di questa edizione, con i suoi 249,1 km. Non è una tappa di alta montagna, ma occhio a non perdere altri secondi visto i 5 GPM negli ultimi 100 km. Il Signal d'Uchon (2a categoria) è il più impegnativo con punte al 18%, e dà secondi di abbuono allo scollinamento. C'è la Côte de La Gourloye ai -8 km, poi discesa in picchiata fino al traguardo di Le Creusot.

00:01:06, un' ora fa