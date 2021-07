Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Teunissen: "Il nostro Tour non era partito bene, ma abbiamo vinto 4 tappe"

TOUR DE FRANCE - Felicissimo Mike Teunissen per la vittoria di Wout van Aert sugli Champs-Élysées, con la Jumbo Visma che ha così conquistato il suo quarto successo di tappa in questo Tour. Ricordando anche il 2° posto di Vingegaard nella generale. E dire che il Tour non era iniziato benissimo per il team olandese, considerando il ritiro di Primoz Roglic.

