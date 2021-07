Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Tony Martin finisce nella scarpata: altro ritiro di un corridore della Jumbo Visma

TOUR DE FRANCE - Non arrivano buone notizie per Vingegaard che, dopo aver perso Gesink e Roglic, perde per strada Tony Martin che finisce nella scarpata ad inizio tappa. Il corridore tedesco è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per gli esami del caso.

00:01:22, 6 minuti fa