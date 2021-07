La tappa di Libourne, vinta da Matej Mohoric , non sconvolge le classifiche, anzi. L'unica graduatoria ancora in dubbio e quella a punti per la maglia verde conche rosicchia altri 3 punti ache mantiene comunque un +35 sul diretto rivale. La Bahrain Victorious, invece, è sempre in testa alla classifica a squadre, rafforzando proprio la sua leadership con l'azione in fuga di. Fino a Parigi, inoltre,continueranno a portare rispettivamente maglia a pois e maglia bianca prima di lasciarle a Pogacar.