Ciclismo, Tour de France 2021 - Van Aert: "Ci ho provato, ma sono stato battuto da Cavendish, il più forte"

TOUR DE FRANCE - Sta prendendo un po' di condizione Wout van Aert che è andato allo sprint e ha colto un 2° posto. Non male, ma davanti a lui si è piazzato ancora Mark Cavnedish che ha vinto la terza volata sulle 4 di gruppo che si sono disputate (e non c'era alla prima vinta da Merlier). Van Aert è comunque contento per i suoi miglioramenti.

00:01:05, un' ora fa