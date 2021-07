tra poco il report completo...

Superbo van Aert: rivivi l'arrivo dopo i due Mont Ventoux

La nuova classifica

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 43h44'38'' 2. Rigoberto Uran +5'18'' 3. Jonas Vingegaard +5'32'' 4. Richard Carapaz +5'33'' 5. Ben O'Connor +5'58'' 6. Wilco Kelderman +6'16'' 7. Alexey Lutsenko +6'39'' 8. Enric Mas +7'11'' 9. Guillaume Martin +9'29'' 10. Pello Bilbao +10'28'' 11. Matteo Cattaneo +15'35''

Classifiche e risultati

16 in fuga: ci sono Alaphilippe, van Aert e 3 della Trek (ma non Nibali)

È la tappa del doppio Mont Ventoux e il primo a partire è Julian Alaphilippe. Prova a seguirlo Nairo Quintana, ma la maglia a pois non riesce a tenere il ritmo del campione del mondo che è indiavolato. Dopo i primi due GPM si forma la fuga di giornata: con Alaphilippe ci sono anche Rolland (B/B Hotels), Perez (Cofidis) e Daniel Martin (Israel). Alle loro spalle un gruppo inseguitore composto da 12 corridori, tra questi anche van Aert, Van Avermaet, Sbaragli e 3 uomini della Trek Segafredo, ma non c'è Vincenzo Nibali. Nel gruppo maglia gialla, invece, si vedono gli uomini di Carapaz a fare l'andatura. Dopo il Col de la Liguière, vinto da Daniel Martin, rientrano i 12 inseguitori, rimpolpando così la fuga di giornata. La testa della corsa comincia il 'primo' Mont Ventoux con 5 minuti di vantaggio sul plotone e si fa subito fatica: nel gruppo maglia gialla si staccano dopo pochi km Quintana, Gaudu e Pello Bilbao. Alaphilippe è carico e il campione del mondo passa per primo sul Mont Ventoux, facendo un pensierino alla classifica scalatori. Restano solo 8 corridori: Alaphilippe, van Aert, Mollema Bernard, Elissonde, Mollema, Perez, Meurisse e Durbridge, con la Trek Segafredo in netta superiorità numerica.

Van Aert stacca tutti sul Mont Ventoux

Inizia il secondo Mont Ventoux e, dopo il lavoro di Bernard, parte all'attacco Elissonde con Mollema che resta a controllare la situazione in marcatura di van Aert e Alaphilippe. Il belga però non vuole aspettare e parte all'inseguimento di Elissonde. Mollema e Alaphilippe restano staccati e van Aert riesce anche ad eliminare Elissonde dall'equazione, tentando la vittoria in solitaria. La progressione del corridore della Jumbo Visma è pazzesca e in un paio di pedalate guadagna 1' su tutti i rivali. Perde qualcosa nella parte finale della salita, rispetto agli uomini di classifica che cominciano ad attaccare, ma è ormai fatta. In discesa van Aert vola e coglie una vittoria spaziale. Quarto successo per lui sulle strade del Tour de France.

Vingegaard stacca Pogacar sul Mont Ventoux, ma non basta

Nel gruppo maglia gialla, invece, restano solo 8 corridori: Kwiatkowski fa l'andatura per Carapaz, poi ci sono Pogacar, Vingegaard, Enric Mas, Lutsenko, Rigoberto Uran e Kelderman. Via via si staccano Mas, Lutsenko e Kelderman e quando il lavoro Kwiatkowski è finito, tocca a Carapaz. L'ecuadoriano non ha però la forza di attaccare Pogacar, ce la fa invece Vingegaard che stacca tutti, compreso lo sloveno. Il danese ci prova, c'è comunque l'obiettivo podio da andare a prendere, e in cima al Mont Ventoux ha 40'' di vantaggio. Peccato che il corridore della Jumbo Vima non faccia una discesa degna della sua salita e verrà ripreso dal trio Pogacar-Uran-Carapaz proprio sulla linea del traguardo. Come guadagnare 40'' in salita e perderli tutti in discesa... Si autoelimina invece Ben O'Connor e, almeno per ora, Uran e Vingegaard trovano posto sul podio.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 5h17'43'' 2. Kenny Elissonde +1'14'' 3. Bauke Mollema +1'14'' 4. Tadej Pogacar +1'38'' 5. Rigoberto Uran +1'38'' 6. Richard Carapaz +1'38'' 7. Jonas Vingegaard +1'38'' 8. Alexey Lutsenko +1'56'' 9. Wilco Kelderman +1'56'' 10. Enric Mas +3'02'' 15. Ben O'Connor +5'35'' 16. Mattia Cattaneo +5'35''

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11