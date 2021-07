Ciclismo

Ciclismo Tour de France 2021 - Van Aert: "Tattica sbagliata della Jumbo Visma? Avete visto tutti come è andata"

TOUR DE FRANCE - Kuss ha vinto la tappa, van Aert in lotta per la maglia a pois e Vingegaard che non ha perso neanche un secondo dai suoi rivali. Van Aert risponde così a chi gli aveva chiesto se la strategia della Jumbo Visma non fosse troppo rischiosa nel lasciare Vingegaard con il solo Teunissen in gruppo.

