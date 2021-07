Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021, Van Aert tira la volata e Carapaz batte Pogacar allo sprint: rivivi il finale alternativo

TOUR DE FRANCE - Come nei dvd: guarda il finale alternativo. L'arrivo di Saint-Gaudens era in leggera salita e il primo a provarci è van Aert che vuole tirare la volata a Vingegaard. È Carapaz però a prendersi il 13° posto davanti a Pogacar che era stato bravo a rimontare. Non cambia nulla per la classifica, ma i big si sono tenuti così in allenamento.

00:01:48, 40 minuti fa