La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 80h16'59'' 2. Jonas Vingegaard +5'20'' 3. Richard Carapaz +7'03'' 4. Ben O'Connor +10'02'' 5. Wilco Kelderman +10'13'' 6. Enric Mas +11'43'' 7. Alexey Lutsenko +12'23'' 8. Guillaume Martin +15'33'' 9. Pello Bilbao +16'04'' 10. Rigoberto Uran +18'34'' 11. David Gaudu +21'21'' 12. Mattia Cattaneo +23'28'' 13. Esteban Chaves +37'48'' 14. Louis Meintjes +38'09'' 15. Aurélien Paret-Peintre +39'09''

I primi tempi da tenere in considerazioni sono quelli di Mikkel Bjerg e Stefan Bissegger, entrambi nella lista dei favoriti della vigilia. In questa sfida, ha la meglio lo svizzero che fa segnare un 36'37'' sulla linea dell'arrivo con 8'' di vantaggio sul danese: sono i primi due a superare i 50 km/h di media in questa prova di 30,8 km. Arrivano quelli forti: Asgreen sale al 1° posto con il tempo di 36'15'', con il campione nazionale danese che fa il colpaccio. Sì perché il corridore della Deceuninck Quick Step riesce a fare meglio del grande favorito Stefan Küng, che chiude la sua prova in 36'31'', con un crollo nell'ultimo tratto. Il campione europeo a crono aveva fatto segnare il miglior tempo al primo e al secondo intermedio, ma ha perso potenza negli ultimi 10 km.

Arrivano anche Richie Porte e Geraint Thomas, ma i corridori della Ineos Grenadiers non riescono a realizzare dei gran tempi, con la formazione britannica che resta così senza successi in questo Tour. Ci provano anche Castroviejo e van Baarle ed è l'olandese a fare il miglior tempo per corridori della Ineos (10°). Arriva poi il momento di van Aert e il belga vola letteralmente. 8'57'': miglior tempo dopo 7,6 km. 24'04'': miglior tempo dopo 20,1 km, e 35'53'' all'arrivo. Il corridore della Jumbo Visma ha perso un po' nell'ultimo tratto, ma è un tempo sufficiente per conquistare la cronometro. Si fa vedere ai piani alti anche Mattia Cattaneo che è nei primi 5 agli intermedi, per scivolare solo alla fine al 6° posto con il tempo di 36'42''. Ennesima top 10 in una cronometro per Cattaneo che si è riconfermato uno degli specialisti anche a livello internazionale (arrivato sul podio agli ultimi campionati nazionali a discapito di Ganna).

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Wout van Aert 35'53'' 2. Kasper Asgreen +21'' 3. Jonas Vingegaard +32'' 4. Stefan Küng +38'' 5. Stefan Bissegger +44'' 6. Mattia Cattaneo +49'' 7. Mikkel Bjerg +52'' 8. Tadej Pogacar +57'' 9. Magnus Cort Nielsen +1'00'' 10. Dylan van Baarle +1'21''

