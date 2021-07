Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Van der Poel non molla la maglia gialla, anzi: dà 3'35'' a Pogacar

TOUR DE FRANCE - Che tappa. Ci saranno le grandi salite nel week end, ma van der Poel non si risparmia e va in fuga nella frazione di Le Creusot, la tappa più lunga di questa edizione. VDP va a sprintare addirittura per il 3° posto per gli abbuoni, lo anticipa Cort Nielsen, ma guadagna comunque 3'35'' su un Pogacar non brillantissimo. È ancora presto: ma l'olandese vuole unirsi alla battaglia?

00:00:40, un' ora fa