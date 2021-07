tra poco il report completo...

Mohoric da solo: 103° corridore a vincere al Tour, Giro e Vuelta

La nuova classifica generale

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 25h39'17'' 2. Wout van Aert +30'' 3. Kasper Asgreen +1'49'' 4. Matej Mohoric +3'01'' 5. Tadej Pogacar +3'43'' 6. Vincenzo Nibali +4'12'' 7. Julian Alaphilippe +4'23'' 8. Alexey Lutsenko +4'56'' 9. Pierre Latour +5'03'' 10. Rigoberto Uran +5'04'' 11. Jonas Vingegaard +5'18'' 12. Richard Carapaz +5'19'' 33. Primoz Roglic +9'11''

Classifiche e risultati

Van Aert, van der Poel, Asgreen, Cavendish e Nibali in fuga

È la tappa più lunga del Tour, ma i corridori vanno ai 50 km/h già dal km 0. Il più attivo è Wout van Aert che vuole andare in fuga, lo marcano stretto van der Poel e Alaphilippe, gli altri due favoriti di giornata. Si muovono in tanti, ci sono anche Campenaerts, De Gendt, Gilbert, Pedersen: tanti attacchi nei primi km di questa corsa. Ai -206 km dal traguardo viene via la fuga di giornata, con 29 corridori all'attacco. Ci sono quasi tutte le squadre rappresentate, ma non l'UAE Emirates che si deve mettere a tirare, anche perché in fuga ci sono Mathieu van der Poel (il 1° della generale) e Wout van Aert (il 3° della classifica). Con loro due anche corridori come Mohoric, Simon Yates, Asgreen, Stuyven, Vincenzo Nibali, Gilbert, van Baarle, Kragh Andersen, Laporte e Campenaerts. C'è anche Cavendish e il corridore della Deceuninck Quick Step ne approfitta per sprintare al traguardo volante di Saint-Benin-d'Azy per prendersi altri 20 punti per la sua classifica, nonostante il dispetto tentato da Mohoric. Dietro c'è solo l'UAE a muoversi e il gruppo scivola ben presto a 6 minuti di ritardo.

"Ma cosa vuoi?" Cavendish manda a quel paese Guerreiro

Mohoric se ne va: Roglic crolla, Pogacar attaccato da Carapaz

Mohoric va a sprintare al primo GPM di giornata, con lui Van Moer e i due provano ad evadere dal gruppo dei fuggitivi per mettersi in proprio. Da dietro spuntano Campenaerts e Stuyven che agganciano i due di testa, parte anche Nibali ma il siciliano viene ripreso da van der Poel. Campenaerts però non resiste, mentre Mohoric fa il pieno dei punti a disposizione nei GPM per prendersi la maglia a pois. La salita di Signal d'Uchon è il momento decisivo della corsa: Mohoric stacca Stuyven e Van Moer, dietro continuano gli scatti e controscatti con van Aert e van der Poel che si marcano a vicenda.

Le ferite si fanno sentire: Roglic crolla e dice addio ai sogni

In gruppo, invece, si registra il crollo di Roglic continua a sentire il peso delle ferite rimediate a Pontivy. Lo sloveno si stacca e ora tutta la squadra resta attorno a Vingegaard. Non nelle primissime posizioni anche Pogacar, rimasto col solo Majka, e lo sloveno viene così attaccato da Carapaz.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11