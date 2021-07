Grande Boucle, quasi 250 km, ma con 5 GPM spalmati soltanto negli ultimi 100. Ci sarà grande bagarre le posizioni, tra chi vorrà vincere la tappa e per gli Dopo la volata di Cavendish , il Tour ci mostra un'altra tappa da 'Classica”. È la frazione più lunga della, quasi 250 km, ma conspalmati soltanto negli ultimi 100. Ci sarà grande bagarre le posizioni, tra chi vorrà vincere la tappa e per gli uomini di classifica . E non è detto che, visto gli ultimi km, siano proprio i big a provarci. In realtà, sembra una tappa perfetta per gli specialisti delle fughe. Che sia la volta buona per un attaccante?

Il percorso della 7a tappa

È la tappa più lunga di questa edizione, con i suoi 249,1 km. Non è una frazione di alta montagna, ma occhio a non perdere altri secondi visto i 5 GPM sparsi negli ultimi 100 km. In realtà si comincia con una tappa abbastanza piatta per i primi 100 km, per trovare il primo GPM dovremo aspettare il km 16q,5. Dei 5 GPM, il Signal d'Uchon (2a categoria) è il più impegnativo con punte al 18%, e dà secondi di abbuono allo scollinamento (8'' al 1°, 5'' al 2°, 2'' al 3°). Come ultima ascesa, avremo la Côte de La Gourloye a 8 km dall'arrivo, poi discesa in picchiata fino al traguardo di Le Creusot.

-Al km 161,5 Côte de Château-Chinon (3a categoria): salita di 3,2 km al 5,3%;

-Al km 178,2 Côte de Glux-en-Glenne (4a categoria): salita di 2,6 km al 4,2%;

-Al km 213,8 Côte de la Croix de la Libération (3a categoria): salita di 4,6 km al 5,3%;

-Al km 231 Signal d'Uchon (2a categoria): salita di 5,7 km al 5,7%;

-Al km 241,2 Côte de La Gourloye (4a categoria): salita di 2,4 km al 5,3%;

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour 2021, tappa 7: Vierzon-Le Creusot, il profilo in 3D

I favoriti

Guardando la conformazione della tappa, che assomiglia molto ad una Classica del Nord, i favoriti sono i soliti tre. Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Van der Poel ha una motivazione doppia, anche perché vuole tenere il più possibile la propria maglia gialla, nonostante il grande lavoro fatto per Philipsen e Merlier negli ultimi due giorni. Anche Alaphilippe ha lavorato duramente per i suoi compagni di squadra, ma ha già trovato un sigillo in questo Tour de France. Chi è ancora a bocca asciutta, invece, è proprio Wout van Aert, una delle delusioni della crono di Laval. Anche in volata non è riuscito a colpire il bersaglio, ma questa tappa sembra essere fatta per lui.

Un gradino sotto corridori del calibro di Matthews, Sagan, Aranburu e Colbrelli. Se dovesse arrivare solo un gruppo sparuto di corridori, questi potrebbero piazzare il loro graffio, sfruttando lo spunto di velocità. Anzi, per i 4 citati, sono proprio queste le tappe di riferimento, visto che non riescono ad andare oltre il piazzamento nelle volate di gruppo per sprinter puri.

Occhio però al solito Tadej Pogacar che può dire la sua anche in tappe del genere. Non è da escludere nel novero dei favoriti, anche se non è il favorito numero 1. Soprattutto considerando le tappe molto impegnative di sabato e domenica. Però, chissà che qualcuno non gli voglia tendere un'imboscata. Carapaz e Roglic dovranno cominciare ad attaccarlo da qualche parte...

Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe *****

Pogacar, Carapaz, Aranburu, Matthews, Colbrelli ****

Valverde, Mohoric, Sagan, Latour, Cort Nielsen ***

Fraile, Gaudu, Higuita, Teuns, Stuyven, Woods **

Kragh Andersen, Roglic, Nibali, De Gendt, Peters *

