Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Vince van Aert, delusione Küng. Si salva O'Connor, esulta Pogacar: gli highlights

TOUR DE FRANCE - Andiamo a rivivere la cronometro di Saint-Émilion. Vince van Aert che coglie il suo secondo successo in questa edizione, con il belga che batte Asgreen e Vingegaard, ma soprattutto Küng. Pogacar 8°, quanto basta per vincere il suo secondo Tour in carriera. Nessuno riesce a scavalcare il corridore davanti nella top 10, compreso Kelderman che manca il sorpasso su Ben O'Connor.

00:03:43, un' ora fa