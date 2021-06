tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 4h18'30'' 2. Tadej Pogacar +6'' 3. Primoz Roglic +6'' 4. Wilco Kelderman +6'' 5. Julian Alaphilippe +8'' 6. Bauke Mollema +8'' 7. Jonas Vingegaard +8'' 8. Sergio Higuita +8'' 9. Pierre Latour +8'' 10. Jack Haig +8''

Classifiche e risultati

Bagarre Schelling-Perez per la maglia a pois

Non mancano gli scatti in partenza, con Ide Schelling il più attivo in testa al gruppo per andare a prendere anche oggi i punti per la maglia a pois. Parte la fuga con Perez (Cofidis), Clarke (Qhubeka NextHas), Koch (Intermarché Wanty Gobert), Theuns (Trek Segafredo), Cabot (TotalEnergies) e la maglia pois Ide Schelling (Bora Hansgrohe). Dietro lascia fare la Deceuninck Quick Step di Alaphilippe, nuova maglia gialla del Tour. Schelling e Anthony Perez si sfidano per i GPM: uno a uno, che tiene l'olandese della Bora Hansgrohe in testa alla classifica scalatori. Al traguardo volante c'è battaglia per il 7° posto, con Caleb Ewan che fulmina Cavendish e Philipsen. Solo piazzato Sagan, neanche tra i 15 Colbrelli.

Primo attacco di van der Poel ma viene ripreso

A 71,2 km dal traguardo restano in testa solo Theuns e Cabot, ma i due vengono ripresi ai -18 km, prima dell'approccio al Mûr de Bretagne, mentre si stacca Froome. A 16,8 km dall'arrivo ecco che parte Mathieu van der Poel che passa per primo sulla linea del traguardo, alle sue spalle Pogacar 2° e Roglic 3° per gli abbuoni. Niente da fare per Alaphilippe che si piazza 4°: questi tre si guardano in faccia per capire se ci sono i presupposti per andarsene, ma il gruppo rientra, rimontando anche su van der Poel.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

