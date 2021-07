Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Vincenzo Nibali, addio al Tour: ci ha provato, poi il saluto a Alaphilippe

TOUR DE FRANCE - Si chiude con questa azione in fuga nella tappa di Andorra, il Tour de France di Vincenzo Nibali che non è riuscito però a dire addio con una vittoria. L'azione di Kuss ha fatto male a tutti e il gruppo inseguitore non è riuscito a rientrare, nonostante Nibali e Alaphilippe avessero provato a collaborare.

00:00:20, un' ora fa