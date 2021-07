Vincenzo Nibali che, l'aveva già dichiarato, si ritira Andorra quando si è sganciato con i suoi compagni di squadra Elissonde e Bernard. In entrambi i casi, però, è rimasto un po' dietro nel momento clou della corsa senza lottare fino in fondo per la vittoria. Ora il Tour è finito, il suo Tour, Si chiude il Tour de France diche, l'aveva già dichiarato, si ritira dopo la tappa di Andorra . Lascia senza squilli, il suo digiuno di vittorie si allunga a 715 giorni, ma con due azioni in fuga molto belle. Quella di Le Creusot , 206 km di fuga con van Aert, van der Poel, Asgreen, Mohoric, e quella della tappa diquando si è sganciato con i suoi compagni di squadra Elissonde e Bernard. In entrambi i casi, però, è rimasto un po' dietro nel momento clou della corsa senza lottare fino in fondo per la vittoria. Ora il Tour è finito, il suo Tour, e ora si pensa solo a Tokyo . Ma che ruolo avrà ai Giochi considerando la sua gamba?

Una tappa molto difficile

Non solo il finale della tappa, ma tutta la tappa è stata molto difficile. Eravamo anche stanchi della giornata di ieri, dove abbiamo vinto con Mollema e le energie oggi erano meno per riprovarci. C’erano più di 4000 metri di dislivello, ma siamo riusciti ad entrare in fuga con Bernard e Elissonde, poi quando siamo arrivati nel finale della gara abbiamo pensato di fare ritmo, a ruota si stava bene e pensavamo di poter controllare la gara nel modo migliore

Quando abbiamo preso l’ultima salita, ognuno ha giocato le proprie carte e il gruppetto con cui eravamo andati si è rotto. Anche Quintana ha provato ad attaccare e ha pagato a caro prezzo la sua azione e questo è successo anche alla maglia a pois. Abbiamo corso bene e c’è stata molta fatica. Abbiamo voluto spingere un po’ anche per vedere come stava la gamba e ho capito che la situazione è un po’ così e così

Che ruolo avrò a Tokyo?

Sappiamo che ci saranno corridori molto forti e dobbiamo tenerli in considerazione. Noi andremo con una squadra con diverse punte con Bettiol e Moscon che potranno fare veramente bene, ma anche Giulio Ciccone, che all’ultimo Giro d’Italia ha corso bene anche se siamo stati veramente sfortunati come squadra. Non dobbiamo dimenticarci poi di Damiano Caruso. Abbiamo un gruppo compatto che sa lavorare bene insieme. Che ruolo avrò? Dobbiamo vedere anche per me che tipo di ruolo ci sarà, perché la gara sarà molto lunga e non sarà facile da gestire. Non so ancora che ruolo avrò, ma posso dire che ogni posizione è importante sia all’inizio che alla fine della corsa. Quando ho fatto la mia prima olimpiade ero stato messo a tirare e quando la corsa esplosa sono entrati in gioco gli altri e il mio compito era finito

Serve esperienza alle Olimpiadi

Bisogna ricordare che un’Olimpiade si corre solo con 5 uomini e serve esperienza. Anche il giorno prima potrebbe salire l’emozione e la sera rischi di non dormire, quindi bisogna essere cauti e saper dosare tutto. Van Aert potrebbe essere il favorito, ma non ci sarà soltanto lui

