Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021

Colpa del pubblico

Ogni anno al Tour de France ci sono tante cadute, perché lo stress è molto alto e i corridori vogliono stare davanti. In corsa si può cadere per tanti motivi, anche per una nostra disattenzione, ma oggi la responsabilità è stata del pubblico, almeno per la prima grande caduta. Purtroppo non è stata una buona giornata per quanto riguarda le cadute in gruppo e anche io sono rimasto coinvolto, ma per fortuna senza conseguenze

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

I tifosi devono avere rispetto

Deve esserci attenzione e rispetto quando si assiste ad una corsa. Certe volte il gruppo può viaggiare a 25 km/h, ma altre volte si può arrivare anche a 70 km/h e queste velocità possono diventare pericolose per noi, ma anche per il pubblico che assiste

Ho fiducia di fare un buon Tour

Le sensazioni sono positive e la condizione è buona. Per me la tappa di oggi è stata una prova, volevo essere davanti e ci sono riuscito, e così ho potuto vedere come stava la gamba. Il finale era molto esplosivo e più adatto a corridori come Alaphilippe e van der Poel. Per me essere nel gruppo davanti mi da fiducia per poter fare un buon Tour

