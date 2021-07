Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2021 - Vingegaard: "Giornata perfetta, Kruijswijk e van Aert mi hanno aiutato"

TOUR DE FRANCE - Felice Vingegaard per come è andata la giornata, soprattutto per la vittoria del suo compagno di squadra Kuss. Lui non è riuscito a guadagnare in classifica generale, ma non ha perso neanche un secondo e ringrazia Kruijswijk e van Aert per la grande mano data nel finale. Alla faccia della strategia sbagliata della Jumbo Visma.

00:00:49, 21 minuti fa