Jumbo Visma sono in top 10 della classifica generale. Primoz Roglic che, grazie alla crono, è salito al 10° posto, Vingegaard e van Aert che è Ormai è andata, ha pronunciato il corridore della Jumbo. Poi sulla classifica, la domanda è ovviamente su Roglic. Le condizioni dello sloveno sono ancora un punto interrogativo per la squadra, ma van Aert è rimasto impressionato dalla Tre corridori dellasono in top 10 della classifica generale.che, grazie alla crono, è salito al 10° posto,che è 3° alle spalle di van der Poel e Alaphilippe. La tappa di Le Creusot può essere proprio un'occasione per il belga che però nega ogni tipo di possibilità di prendersi la maglia gialla., ha pronunciato il corridore della Jumbo. Poi sulla classifica, la domanda è ovviamente su Roglic. Le condizioni dello sloveno sono ancora, ma van Aert è rimasto impressionato dalla crono fatta da Roglic che si è dimostrato ancora una volta un combattente.

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

A Le Creusot ultima chance per prendere la maglia gialla?

Per me la maglia gialla non è più possibile. C'è da vincere la tappa e i due ragazzi davanti a me in classifica, lotteranno anche loro per vincere e hanno entrambi l'obiettivo di non perdere tempo. Non credo molto sia possibile. Vorrei concentrarmi più sulla vittoria di tappa

Che farete con Roglic?

Dobbiamo dare tempo a Roglic. Speriamo che migliori giorno dopo giorno e che potremo ancora combinare qualcosa in questo Tour de France. Però devo dirlo. Ho visto la sua crono di ieri e ha dimostrato di essere un vero combattente. Siamo in tre della stessa squadra in top 10 ed è bello vederci tutti e tre nelle posizioni importanti di classifica. Vingegaard potrebbe lui fare classifica? Tutto dipende dalle condizioni di Roglic. Rispetto a come si evolverà la sua situazione, la squadra si muoverà di conseguenza. Se lui starà bene, continueremo a combattere, però è chiaro che c'è un punto di domanda per tutti. Jonas è un ragazzo giovane e sono impressionato da tutto quello che sta facendo finora

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11