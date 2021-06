PARAGRAFO 1

Tour de France, dove vederlo in tv e in livestreaming

Tutte le tappe della 108a edizione del Tour de France saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Non resta che collegarsi su Eurosport e Eurosport Player dal 26 giugno al 18 luglio, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Per gli abbonati a Eurosport Player, anche la possibilità di gustarsi le tappe in integrale senza pubblicità e con tanti contenuti in più.

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2021? Tadej Pogacar Primoz Roglic Geraint Thomas Richard Carapaz Miguel Ángel López David Gaudu Simon Yates Wilco Kelderman Rigoberto Uran Nairo Quintana

Il dettaglio delle tappe

26 giugno, tappa 1: Brest-Landerneau di 198 km

Una Classica nel Tour de France. E non sarà l'ultima. La Brest-Landerneau ricorda molto il percorso di una Classica del Nord, con 6 GPM in 197,8 km e 2774 metri di dislivello. Si parte con la Côte de Trébéolin e la Côte de Rosnoën, più o meno agevoli, poi la Côte de Locronan, la Côte de Stang Ar Garront e la Côte de Saint-Rivoal. Km nelle gambe che faranno male ai velocisti cosiddetti puri. Si chiude con la Côte de la Fosse au Loups, che è un vero e proprio Muro. 3 km al 5,7% che sarà un primo banco di prova per tutti. Per chi vuole la tappa e la prima maglia gialla, ma anche per gli uomini di classifica che potrebbero farsi sorprendere.

27 giugno, tappa 2: Perros Guirec-Mûr de Bretagne di 183,5 km

dd

28 giugno, tappe 3: Lorient-Pontivy di 183 km

dd

29 giugno, tappa 4: Redon-Fougères di 150,5 km

dd

30 giugno, tappa 5: Changé-Laval, crono di 27,2 km

dd

1 luglio, tappa 6: Tours-Châteauroux di 161 km

dd

2 luglio, tappa 7: Vierzon-Le Creusot di 249,5 km

dd

3 luglio, tappa 8: Oyonnax-Le Grand Bornand di 151 km

dd

4 luglio, tappa 9: Cluses-Tignes di 145 km

dd

5 luglio, primo giorno di riposo

dd

6 luglio, tappa 10: Albertville-Valence di 191 km

dd

7 luglio, tappa 11: Sorgues-Malaucène di 199 km

dd

8 luglio, tappa 12: Saint Paul Trois Châteaux-Nîmes di 159,5 km

dd

9 luglio, tappa 13: Nîmes-Carcassonne di 229 km

dd

10 luglio, tappa 14: Carcassonne-Quillan di 184 km

dd

11 luglio, tappa 15: Céret-Andorra di 191,5 km

dd

12 luglio, secondo giorno di riposo

dd

13 luglio, tappa 16: Pas de la Case-Saint Gaudens di 169 km

dd

14 luglio, tappa 17: Muret-Col de Portet di 178,5 km

dd

15 luglio, tappa 18: Pau-Luz Ardiden di 130 km

dd

16 luglio, tappa 19: Mourenx-Libourne di 207 km

dd

17 luglio, tappa 20: Libourne-Saint Émilion, crono di 30,8 km

dd

18 luglio, tappa 21: Chatou-Parigi Champs-Élysées di 108,5 km

dd

Tour de France Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi 19/04/2021 A 21:53