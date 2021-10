Ciclismo

Ciclismo, Tour de France 2022, parlano i danesi: le sensazioni di Fuglsang e Asgreen per la partenza di Copenaghen

TOUR DE FRANCE - Grande felicità per corridori come Jakob Fuglsang e Kasper Asgreen. Il Tour 2022 partirà dalla loro Danimarca, un giorno indimenticabile per tutti i danesi e per i giovani corridori di quel Paese.

00:02:38, 2 ore fa